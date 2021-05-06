《經濟通通訊社６日專訊》巴西央行周三（５日）宣布，利率制定委員會一致投票決定上調
基準利率７５個基點至３﹒５％，符合市場預期，並承諾將在６月政策會議上再加息７５個基點
，並取決於經濟活動發展、風險平衡、通脹前景與預期。
據央行聲明指，就下次會議而言，委員會預計將繼續部分正常化進程，並對貨幣政策進行另
一次相同幅度的調整。
目前市場預期，本月通脹以年率計將升至接近８％水平，遠高央行設定的３﹒７５％目標，
故或促使央行大幅加息，以抑壓通脹上升。（ａｌ）
06/05/2021 08:33
【全球放水】巴西央行加息０﹒７５厘符預期，料下次會議再加息
《經濟通通訊社６日專訊》巴西央行周三（５日）宣布，利率制定委員會一致投票決定上調
基準利率７５個基點至３﹒５％，符合市場預期，並承諾將在６月政策會議上再加息７５個基點
，並取決於經濟活動發展、風險平衡、通脹前景與預期。
據央行聲明指，就下次會議而言，委員會預計將繼續部分正常化進程，並對貨幣政策進行另
一次相同幅度的調整。
目前市場預期，本月通脹以年率計將升至接近８％水平，遠高央行設定的３﹒７５％目標，
故或促使央行大幅加息，以抑壓通脹上升。（ａｌ）
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