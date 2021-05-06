【大國博弈】美國貿易代表：料將與中國就首階段貿易協議作接觸

《經濟通通訊社６日專訊》美國貿易代表戴琦周三（５日）在英國《金融時報》線上活動上

表示，未與中國副總理劉鶴或其他中國高級官員進行過任何正式接觸，但預計短期內將與中國官

員接觸，評估在實施中美第一階段貿易協議上的表現，其結果將影響美國對華徵收懲罰性關稅的

決定。

她強調尊重中美貿易政策需要保持連續性，包括上年由特朗普政府實施、為期兩年的第一階

段貿易協議，直言今後工作的基礎是擴展基礎，。她又指非常期待與中國作正式會晤，評估表現

及衡量言論，推動雙方利益，鞏固前進道路。

被問及總統拜登是否會在短期解除針對約３７００億美元的中國貨徵收的關稅時，戴琪直指

這很大程度上將取決於與中國官員的對話，以及第一階段貿易協議的效果。

她亦稱最希望與中國合作的領域之一是應對氣候變化，這亦是拜登新政府主要推動的政策，

許多經濟體需要合作解決全球變暖問題，但氣候變化為發展新產業、創新基礎上進行更公平的競

爭提供機會。

不過她強調美國不能回避對中國採取強硬態度，同時必須做到公平，兩國關係可能包含競爭

、合作與對抗。

被問及美國是否會與台灣展開自由貿易談判時，她直言美台任何經貿往來都必須與拜登新政

府的其他國內外政策目標協調，淡化全面自由貿易可能性。（ａｌ）

