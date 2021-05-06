【大國博弈】歐盟計劃在半導體等６領域採取措施，減少對中國依賴

《經濟通通訊社６日專訊》歐盟執委會周三（５日）採取措施公布多項計劃，計劃在半導體

等６個戰略領域，減少對中國和其他外國供應商的依賴，防範來自外國的不公平經濟競爭，並限

制獲得外國補貼的企業，收購歐盟企業或參與公開招標的能力。

歐盟競爭事務執委維斯塔格表示，六十年來一直有規定控制歐洲各國的政府補貼，但沒有阻

止外國補貼被用於收購歐盟企業的規定。雖然歐洲對商業活動持開放態度，但需要以公平、透明

的方式處理。

歐盟具體對原料、電池、原料藥、氫能源、半導體、雲端、運算技術進行深入評估，並採取

相應措施，並列出１３７種高度依賴外國的產品，當中約有一半依賴中國供應。

歐盟執委會亦擬議相關規定，以防止獲得扭曲性外國補貼的公司收購歐洲企業，或參與公共

招標。主席馮德萊恩強調，歐盟是全世界最開放的市場，但開放要與公平並行，直言措施目標在

於確保公平的競爭環境。

據提議，如果歐盟委員會發現對歐盟內部營業額超過５億歐元的企業，收購或超過２﹒５億

歐元的採購合同中，存在扭曲性的外國補貼，就將會啟動調查。 違反規定的企業可能被迫出售

部分業務，或被徵收以營業額計１０％的罰款。

不過上述措施需要歐盟成員國及歐洲議會同意，而預計外國政府和企業將展開游說，試圖放

寬規定要求。



＊中歐投資協定獲批堡無望＊



歐盟執委會亦暫停推動《中歐全面投資協定》（ＣＡＩ）獲批的努力，承認在中方不取消對

５位歐洲議會議員制裁的情況下，將難以獲得歐盟議員支持，不過目前仍然認為達成協定將有助

糾正不平衡的經濟關係。

執委會副主席東布洛夫斯基表示，歐盟是否批准中歐全面投資協定，將取決於雙方更廣泛的

關係，目前正進行批准協議所需的技術性工作，但進程不能與中歐關係的演變分隔。

德國綠黨議員比蒂科夫作為被中方制裁的議員之一，他強調中方嚴重誤判，並預計最少兩年

內不會批准該協定。議會貿易委員會主席朗格亦揚言，該協定已被擱置，並將被擱置很長一段時

間。

目前法國總統馬克龍、德國總理默克爾都支持該協定，但只有在德國９月大選後才會得到批

準，而屆時默克爾已經下台。



＊丹麥立法審查外國投資＊



丹麥商務部周三則宣布，已通過立法允許對未來的外國投資進行審查，以確保不會對國家安

全構成威脅。

據法案，法案旨在通過對外來直接投資、特殊經濟協議進行篩查和潛在干預，防止投資和協

議可能對國家安全或公共秩序構成威脅。不過新立法並未提及中國，並強調須對國防、信息技術

、關鍵基礎設施的投資將進行審查。

法案亦顯示將評估外國投資者與外國政府、軍隊或其他國家實體的潛在聯繫，以及與犯罪活

動的任何聯繫。

早前華為競標建設當地５Ｇ網絡引發安全擔憂，丹麥最大電訊商ＴＤＣ最終亦並未選擇華為

，而是選擇愛立信進行建設工作。（ａｌ）

