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06/05/2021 09:57

【大國博弈】七國集團外長會議聲明批評中俄，惟沒有具體行動

　　《經濟通通訊社６日專訊》七國集團（Ｇ７）周三（５日）在舉行外長會議後發表聲明，嚴
厲批評中國和俄羅斯，前者霸凌其他國家，後者從事惡意活動，而除了表達對台灣和烏克蘭的支
持外，幾乎沒有公布其他具體行動。
　　在長達１２４００字的聲明中，七國集團批評俄羅斯試圖破壞民主制度，威脅烏克蘭，而中
國侵犯人權，並利用經濟影響力霸凌其他國家。七國集團將加強集體努力，阻止中國的脅迫性經
濟政策，並打擊俄羅斯的虛假情報。
　　七國集團再次對中國在新疆、西藏侵犯人權的行為表示關切，並強調大規模政治再教育營的
存在，以及強迫勞動體系和強迫絕育的報道等。
　　而據美國國務院高級官員消息指，七國集團會議花約９０分鐘，討論中國「一帶一路」倡議
或經濟威脅，對各國政府及個人施壓的做法。
　　英國外交大臣藍韜文表示比起憤怒的回應，中國更需要照照鏡子，理解需要將越來越多的意
見納入考量，明白必須遵守基本國際規則。
　　七國集團又指支持台灣參加世界衛生組織（ＷＨＯ）論壇和世界衛生大會，並對任何可能加
劇台灣海峽緊張局勢的單邊行動表示擔憂。
　　在俄羅斯問題上，七國集團亦對烏克蘭表達類似的支持，但僅僅停留在言語上。他們批評俄
羅斯軍隊在烏克蘭邊境、被非法吞並的克里米亞大規模集結，以及破壞其他國家民主制度的惡意
活動及使用虛假信息。
　　在疫情方面，七國集團承諾與業界合作，擴大疫苗、治療藥物、檢測產品及配件的生產規模
，但並未呼籲主要製藥商暫時豁免疫苗的知識產權。（ａｌ）（ｚｚ）

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