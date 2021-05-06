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06/05/2021 13:11

【英國脫歐】英國與歐盟達成協議，給予歐盟特使全面外交地位

　　《經濟通通訊社６日專訊》英國和歐盟解決關於歐盟駐倫敦最高外交官的身份分歧，為英國
脫歐後的雙邊關係消除其中一個爭端。
　　英國外交大臣藍韜文、歐盟高級代表豐特列斯在聯合聲明中透露，他們在倫敦參加七國集團
（Ｇ７）外長會議期間舉行會晤，敲定相關安排，而英國似乎作出讓步，給予歐盟代表團充分的
外交地位，並認可其首席特使阿爾梅達的大使地位。（ａｌ）

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