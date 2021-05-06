《談國論企－黎偉成》中國須據實按理先發制美減劣壓

《談國論企》中國近期面對美帝國霸權主義者的最新挑釁，是美國國務院一眾官員在國際不

斷肆意攻奸，最新劣舉就是於２０２１年５月３日在倫敦舉行的七大工業國Ｇ７外長會議以打壓

、圍堵中國作為其中重點，相關內容早已「預演」式的披露「施壓」，故中方不用客氣的先發制

人，按相關實況作預告式的批語（即「預評」），挫傷美帝的氣焰，效應總比後發的制人做法為

佳。相信美國不斷製造「輿論」使國際間「先入為主」，下一步會行動上深深打壓中國，故中國

應有理有據的同樣與美先發制人，作出的反制，會更強有力也。



＊就美在Ｇ７會前所作惡言預作嚴評取先手＊



我一直淡看中美關係，理由為：即使走了一個「混世魔王」特朗普，入主白宮的拜登，也只

是暫時少了點難聽的說話，但實際行動卻並不為然，所評可印證於美國國務院的事事打壓，而美

國國會更是肆無忌憚的製造連篇謊話，和以此制裁中國的「法案」，便可見美國民主、共和兩黨

在反共反華問題上深有共識。拜登於１月２０日就任後不久舉行的首個記者會，說過「不尋求與

中國對抗」，表面「中聽」，實際最重要的是「不會允許中國超越美國成為世界頭號強國」之語

，乃仇華壓華惡思，由是就任略逾１００日的光景，頻頻出招，劣行層出不窮。我對拜登無幻想

。

建議中國千萬不要如昔的對美繼續客客氣氣，更不後發應對，因這肯定不會是事無大小都反

華者的一個很好的反制，先發制人，特別是有跡可尋地按往績而作踏實預見性批語，很有必要。

最明顯的例子，為美國國務卿布林肯於出席Ｇ７外長會議未抵倫敦前已發表「聲明」，其中重點

為「美英兩國會合作，令中俄為違反人權付出代價」，和「要捍衛以規例為藍本的世界秩序」云

，故中國可以考慮同樣在Ｇ７會議作出「預評」，以降低甚至打擊美帝在國際上的反華氣熖。

有據有理地先發制人，實際可用之於「預評」布林肯抵英前的「聲明」，和之後的Ｇ７會議

，重點有：（一）美國聯同英國顯然是要在會前，騎劫Ｇ７會議，因兩國不是以七大工業國的政

治經濟為主題發出意念，而是要以打壓中俄為「主要任務」，到底其他國家會否如布林肯對華所

指的有「共識」，而所「識」者也可以在程度上有很大的差異，會前「施壓」，強加於人，乃美

帝，劣跡斑斑。

需要嚴正指出者，為布林肯所謂「人權」和「世界秩序」，是美國自製的，並非世界公認的

，更不是聯合國的憲章，即：美國說了就算，和要「桿衛」的是美國所定的「規例」，霸道得很

。由是我建議中國要狠狠「預評」布林肯的惡言。

還有，可以預計（二）布林肯肯定會於Ｇ７外長會議在中國問題作惡，建議中國要「預評」

美帝（１）編造涉疆之所謂「種族滅絕」、涉港之所謂破壞民主自治等，乃干預中國內政，和（

２）惡意地強化對台接觸以觸動中國不可逾越的主權紅線，甚至（３）支持英帝在已失效的《中

英聯合聲明》的「責任」等等，此非Ｇ７重點議題，而是美國反華制華工具。



＊美帝擬取國際輿論對華軍事對抗衝突＊



更重要的，是（三）布林肯在Ｇ７會前的「聲明」，居然表示「美國不想與中國作出軍事對

抗及發生衝突」，「不想」？非也，拜登上台之後，美國艦隊、戰機在中國南海、台灣海峽之「

巡」，甚為頻密，當然不是「維持秩序」，而是挑釁劣舉，而布林肯之「不想」，實際是在美式

「人權」問題上要中俄「付出代價」，「代價」不僅止於經濟、貿易、科技以至企業、人員，更

很有可能是美國要「軍事對抗與發生衝突」，否則布廝怎會在Ｇ７會前提出如斯嚴重的反華壓華

惡思？

由是中國要有據有理的好好作出先發制人反制美帝反華的政策、策略和行動，否則美帝還以

為可繼續「為所欲為」反華壓華，就因「中國人民是不會吃你這一套」的，做法是布廝既然在

Ｇ７有了「預演」，就早早地按此有理有據地作出先發制人的「預評」，否則就會先輸於「輿論

」，失了頭威頭勢，甚至被美帝弄虛作假的先攻奸，再聯群結眾打壓。

歷史到現今盡顯美帝要反共反華，中共是不需要對美客客氣氣，可以合作就合作，需要狠狠

反擊反制就嚴嚴狠狠的反擊反制，先發制美，是完全可以做到之事，更是可行之道！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

