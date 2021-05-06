《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》北京衛健委公布，截至２０２１年５月５日
，北京市累計報告接種新冠病毒疫苗２５５６﹒４萬劑次，累計接種１４６８﹒８７萬人。
06/05/2021 15:54
【新冠疫苗】北京衛健委：全市接種疫苗２５５６萬劑次
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》北京衛健委公布，截至２０２１年５月５日
，北京市累計報告接種新冠病毒疫苗２５５６﹒４萬劑次，累計接種１４６８﹒８７萬人。
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