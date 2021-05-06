【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒１億人幣，買小米中海油沽美團騰訊

《經濟通通訊社６日專訊》恆指高開２２９點報２８６４７，開市早段升幅擴至３３５點，

高見２８７５３點，但Ａ股拖累，恆指升勢不保，一度倒跌３３點，低見２８３８４點，但低位

見承接，大市止跌回升，Ｕ盤時段更進一步挾高，最終恆指收報２８６３７點，升２１９點或０

﹒７７％。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒１億元人民幣，減少１９﹒９％。北水淨買入最多的個

股依次是小米集團（０１８１０）、中國海洋石油（００８８３）、李寧（０２３３１）；淨賣

出最多的依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、舜宇光學科技（０２３８２）

。

主板成交１６１０﹒６億元增加５９﹒２％。其中港股通成交４７２﹒２億元，佔總成交

２９﹒３％。



＊北水回歸搶「米」，淨流入逾１１億元＊



小米集團為升市主力，升３﹒２４％報２５﹒５元，北水淨買入１１﹒４億元。

中海油升２﹒３７％報８﹒６４元，北水淨買入４﹒６億元。

李寧升６﹒４９％報６９﹒７元，北水淨買入４﹒３億元。

美團錄七連跌，再跌０﹒４２％報２８５﹒８元，北水淨賣出７﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

小米集團 （０１８１０） １１﹒３９

中國海洋石油 （００８８３） ４﹒５５

李寧 （０２３３１） ４﹒３１

中芯國際 （００９８１） ２﹒３８

安踏體育 （０２０２０） １﹒７８



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －７﹒８０

騰訊控股 （００７００） －２﹒１８

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒９１

復星醫藥 （０２１９６） －１﹒０９

心動公司 （０２４００） －０﹒６０

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（ｃａ）

