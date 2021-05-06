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即市新聞

06/05/2021 15:40

《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒３８╱１﹒４０波動，突破後可跟進

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４３　　　１０９﹒１８　　　１０９﹒３５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０１２　　　１﹒１９９３　　　１﹒２０１０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９１４　　　１﹒３８８６　　　１﹒３８９９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１４５　　　０﹒９１２８　　　０﹒９１３０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９５　　　７﹒７６７５　　　７﹒７６８５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲副主席克拉裡達表示經濟增長情況良好，但距離真正復甦目標仍遠，經
濟亦未出現過熱，聯儲會維持目前的購債計畫為經濟提供支撐，現時並非談論縮減購債的時候。
其他幾個聯儲局銀行主席也有類似言論，表示加息還為時尚早。美國ＡＤＰ就業人數錄得
７４﹒２萬人，少於預期的８５萬人，隨著經濟重新開放，就業市場仍會繼續反彈。美國財長耶
倫及聯儲局官員相繼淡化加息預期，１０年期美國債券收益率再次跌穿１﹒６％，美匯指數在
９１﹒２０╱４０窄幅上落，歐元則未見顯著反彈，繼續於１﹒２０附近爭持。
　　今日（６日），英國央行將舉行議息會議，市場預料將維持貨幣政策不變，但不排除在購債
規模方面可能會有所調整。近期英鎊在１﹒３８╱１﹒４０之間波動，突破後可跟進。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１９９０　　　１﹒２０８０　　　１﹒１９４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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