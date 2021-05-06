《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒３８╱１﹒４０波動，突破後可跟進

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒４３ １０９﹒１８ １０９﹒３５

歐元╱美元 １﹒２０１２ １﹒１９９３ １﹒２０１０

英鎊╱美元 １﹒３９１４ １﹒３８８６ １﹒３８９９

美元╱瑞郎 ０﹒９１４５ ０﹒９１２８ ０﹒９１３０

美元╱港元 ７﹒７６９５ ７﹒７６７５ ７﹒７６８５

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《美元走勢》美聯儲副主席克拉裡達表示經濟增長情況良好，但距離真正復甦目標仍遠，經

濟亦未出現過熱，聯儲會維持目前的購債計畫為經濟提供支撐，現時並非談論縮減購債的時候。

其他幾個聯儲局銀行主席也有類似言論，表示加息還為時尚早。美國ＡＤＰ就業人數錄得

７４﹒２萬人，少於預期的８５萬人，隨著經濟重新開放，就業市場仍會繼續反彈。美國財長耶

倫及聯儲局官員相繼淡化加息預期，１０年期美國債券收益率再次跌穿１﹒６％，美匯指數在

９１﹒２０╱４０窄幅上落，歐元則未見顯著反彈，繼續於１﹒２０附近爭持。

今日（６日），英國央行將舉行議息會議，市場預料將維持貨幣政策不變，但不排除在購債

規模方面可能會有所調整。近期英鎊在１﹒３８╱１﹒４０之間波動，突破後可跟進。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９９０ １﹒２０８０ １﹒１９４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

