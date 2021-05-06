《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４９３點，跌３１點，低水
１４４點，最新報２８４５１點，跌７３點，低水１８６點，合約成交３８０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０７２０點，跌９點，低水３６點，最新報１０７０８點
，跌２１點，低水４８點，合約成交１８６張。
06/05/2021 17:40
【夜期時段】即月期指報２８４５１點，跌７３點，低水１８６點
《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４９３點，跌３１點，低水
１４４點，最新報２８４５１點，跌７３點，低水１８６點，合約成交３８０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０７２０點，跌９點，低水３６點，最新報１０７０８點
，跌２１點，低水４８點，合約成交１８６張。
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