【夜期時段】即月期指報２８４５１點，跌７３點，低水１８６點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４９３點，跌３１點，低水

１４４點，最新報２８４５１點，跌７３點，低水１８６點，合約成交３８０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０７２０點，跌９點，低水３６點，最新報１０７０８點

，跌２１點，低水４８點，合約成交１８６張。

