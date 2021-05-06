【企業盈喜】ＥＰＲＩＮＴ集團料全年純利按年增長不少於１倍

《經濟通通訊社６日專訊》ＥＰＲＩＮＴ集團（０１８８４）公布，預期集團截至今年３月

３１日止年度之公司權益持有人應佔純利，按年錄得不少於１００％之增長。

董事會認為純利增長主要由於集團實施有效的成本控制措施，以致減少開支；集團所持有之

投資按公允價值計入損益的公允價值收益大幅增加；及獲得港府的保就業計劃項下的補貼。

（ｂｎ）

