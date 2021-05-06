《經濟通通訊社６日專訊》ＥＰＲＩＮＴ集團（０１８８４）公布，預期集團截至今年３月
３１日止年度之公司權益持有人應佔純利，按年錄得不少於１００％之增長。
董事會認為純利增長主要由於集團實施有效的成本控制措施，以致減少開支；集團所持有之
投資按公允價值計入損益的公允價值收益大幅增加；及獲得港府的保就業計劃項下的補貼。
（ｂｎ）
06/05/2021 18:03
【企業盈喜】ＥＰＲＩＮＴ集團料全年純利按年增長不少於１倍
《經濟通通訊社６日專訊》ＥＰＲＩＮＴ集團（０１８８４）公布，預期集團截至今年３月
３１日止年度之公司權益持有人應佔純利，按年錄得不少於１００％之增長。
董事會認為純利增長主要由於集團實施有效的成本控制措施，以致減少開支；集團所持有之
投資按公允價值計入損益的公允價值收益大幅增加；及獲得港府的保就業計劃項下的補貼。
（ｂｎ）
|中國故事06/05/2021
《神州經脈》中澳無限期暫停經濟對話 A股節後復市表現暗淡
|投資解鎖06/05/2021
以小博大，少少本金賺取高過收租既回報？
|FOCUS06/05/2021
【FOCUS】馬斯克貝索斯同迎高光 太空秩序話語之爭響序曲
|財經熱話06/05/2021
【專利幻滅】華府擬棄疫苗專利 黃偉康:疫苗股盈利憧憬幻滅宜沽
|財經熱話06/05/2021
傳有意競購Reebok 李寧破頂高見70元 安踏曾升逾3%
|滙創新思維06/05/2021
滙豐B2B數碼共享平台 促進中小企交流 創造「機滙」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰