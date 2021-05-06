【香港政情】六四集會案，黃之鋒被判監１０個月，岑敖暉囚６個月

《經濟通通訊社６日專訊》維園六四集會去年首次被禁，支聯會和其他民主派等２６人自行

到維園悼念，事後被控煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結罪，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉

蔚和梁凱晴早前認罪，案件今日在區域法院判刑，黃之鋒判囚１０個月、岑敖暉判囚６個月、袁

嘉蔚及梁凱晴判囚４個月。

四人承認於２０２０年６月４日，在維多利亞公園無合法權限或辯解下，明知而參與未經批

准集結。



＊法官：沒有人可以凌駕法律＊



法官陳廣池宣讀判刑理由前特別提到，本案上次完結後，他離開法庭時聽到庭內有「嘈吵的

騷動」，當中有人呼喊口號，亦有人「被煽動下」附和。陳官說，他需要提醒所有人，他們並非

身處公眾大堂，而是身處法庭內，形容「這裏有規矩，這裏有習俗，這裏有慣例，沒有人可以凌

駕法律」，「沒有人可以比其他人享有更大程度的自由，法律面前人人平等」，又說有關說法是

老生常談，但所有人均需要服從。



＊警方去年首度拒批六四集會＊



案情指，支聯會去年如常申請舉辦悼念六四３１周年集會，衞生署因應新冠肺炎疫情，不建

議群眾聚集，警方亦反對該集會申請，支聯會無就此上訴。惟當天傍晚起，警方在維園廣播禁止

集會，警告參與人士會干犯參與未經批准集結，違反８人限聚令。康文署亦有宣告限聚令規定，

並關閉足球場。（ｈｙ）（ｚｚ）

