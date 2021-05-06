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06/05/2021 12:11

【香港政情】張志剛：梁振英若以政協副主席身份兼任特首不會降格

　　《經濟通通訊社６日專訊》全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛接受《香港０１》
專訪時表示，現時不知道梁振英會否再次參選特首，但認為對方若以全國政協副主席身份兼任特
首，肯定不存在所謂「降格」，反而有直達北京的「優勢」，他指周恩來也兼任過外交部長一段
長時間，又指即使兩者難以兼顧，相信梁振英寧可辭去政協職務，只做特首。
　　北京出手修改香港選舉制度後，安全系數大幅提高，張志剛認為，中央長遠需考慮設立更為
強力的制度，以更清晰的ＫＰＩ衡量特首表現，若特首達不到要求，會有實質後果。他又指，本
港政治議程已重新洗牌，中央不需要再擔心選舉「出事」影響國家利益，認為來屆特首選舉應開
放競爭，至少讓兩人入閘角逐。

＊去年底撰文批政府抗疫不力＊

　　張志剛又批評，房屋問題過去幾年更尖銳，嚴重到主管港澳事務的副總理韓正，亦開腔表明
必須解決；香港醫療體系瀕臨爆煲，隨著人口老化只會愈來愈嚴重；青年向上流動停滯，薪酬較
理想的職位數目顯著減少；創科發展嚴重滯後，落馬洲河套區到今日仍是「爛地一塊」，難以配
合國家發展大局，直接指向現任特首的管治能力。

＊執政者要證明自己「不會成為廢物」＊

　　張志剛又指，香港過往的管治最大問題是泛政治化，當中的政治矛盾主軸，簡單來說就是「
愛國」與「反共」的二元對立：現時損害國家利益的人已不可能參與體制，認為愛國陣營，不論
是建制派還是執政者都要保證自己不會成為「忠誠的廢物」，不可以再單憑一句「政治忠誠」，
必須加強管治能力，解決香港實際民生問題。（ｈｙ）（ｚｚ）

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