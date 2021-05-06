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06/05/2021 17:47

【新冠疫苗】消息：政府最快明日公布接種兩劑疫苗可縮短檢疫期

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥早前已表示，已要求衞生防護中心研究調整完
成接種疫苗的市民的檢疫期。消息透露，政府最快明日（７日）公布相關安排。市民完成接種兩
劑疫苗及相隔１４日可縮短檢疫期。
　　政府專家顧問許樹昌認為，若涉及變種病毒，２１日在檢疫中心的檢疫期可縮短至１４日，
但需加多７日家居隔離；若不涉及變種病毒，檢疫期可由１４日減至７日，並可考慮家居隔離。
（ｈｙ）

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