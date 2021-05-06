《經濟通通訊社６日專訊》４６歲男子昨日（５日）在家中昏迷，送梅窩普通科門診診所急
救無效後不治，衞生署表示，他死前８日曾接種第二劑復必泰新型冠狀病毒疫苗，暫時未有臨牀
證據顯示事件由疫苗引起。（ｈｙ）
06/05/2021 18:19
【新冠疫苗】４６歲男家中昏迷後不治，死前８日接種第二劑復必泰
《經濟通通訊社６日專訊》４６歲男子昨日（５日）在家中昏迷，送梅窩普通科門診診所急
救無效後不治，衞生署表示，他死前８日曾接種第二劑復必泰新型冠狀病毒疫苗，暫時未有臨牀
證據顯示事件由疫苗引起。（ｈｙ）
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