【新冠疫苗】４６歲男家中昏迷後不治，死前８日接種第二劑復必泰

《經濟通通訊社６日專訊》４６歲男子昨日（５日）在家中昏迷，送梅窩普通科門診診所急

救無效後不治，衞生署表示，他死前８日曾接種第二劑復必泰新型冠狀病毒疫苗，暫時未有臨牀

證據顯示事件由疫苗引起。（ｈｙ）

