《投資領域－譚家駿》印度疫情創造低吸機會，留意行業龍頭公司

《投資領域》印度新冠肺炎疫情嚴峻，不久前曾出現單日破紀錄逾４０萬宗確診，成為全球

焦點所在，但我們相信，疫情過去之後，在長遠結構性增長的支持下，印度經濟將不僅僅是從新

冠肺炎的低位開始反彈，而是從數十年來的低位迎來周期性反彈，而新冠肺炎疫情正正提供了黃

金機會，令投資者得以趁低買入印度的優質企業。

印度為全球歷史最悠久的股票市場之一，目前約有６０００間上市公司數目，即使剔除不符

合基本管治原則和增長標準的公司，可供選擇的印度公司仍然較其他地區為多。

其中，市值逾２億美元的公司大約有７００間，佔比僅約１０％，而中國約５０００間上市

公司中則已有４０００間的市值超過２億元，比例為８０％，從這個角度來看，印度公司的市值

仍然較低，擁有龐大的增長空間。



＊印度政策持續性高＊



另一方面，印度作為新興市場，但其政策延續的不確定性並不高，無論是哪一派政府上台，

持續股票投資的主題依然值得投資者留意。

１９９０年代初印度市場開放後，社會經歷了不少變化，曾經出現過執政長達１０年的政府

，也見過上台只有兩星期的政府，亦試過被極具影響力的左派政府所統治。

然而，過去１０年，我們留意到無論哪個政府上台，部分政策都會繼續實施，不會出現換屆

便撤銷重要政策的情況。

以馬來西亞為例，當地政府便曾經在換屆時撤銷先前實施的商品及服務稅，相反，印度的商

品及服務稅政策已經維持長達１５年，期間經歷過不同政策、不同意識形態的政府，但每屆政府

均維持和延續政策，始終如一。

而自２０１４年起，印度人民黨上台後推動多項改革措施，這些改革對印度的長遠發展極為

有利，例如上述的商品及服務稅就是多年來最重大的一項改革。



＊改革磨合階段已過＊



過去幾年，這些改革措施正處於磨合階段，但現時這些問題已經完全消失，甚至乎在改革措

施的帶動下，印度經濟正規化的速度正在日漸加快。

在經濟趨向正規化，加上印度人口高達１４億，各行各業的滲透率依然極低，如冷氣機業、

餅乾公司又或是銀行業及房地產等的市佔率均日益提升。而各項改革令違規或避稅的公司難以經

營，劣質企業的市佔率持續下降，優質公司的市佔率則不斷提升，隨著市場環境開始改善，高質

素公司優勢顯然較大。

其中，我們留意到印度的消費品、金融、基礎建設和工業等行業長期將出現顯著增長。

以基建投資為例，並非是直接投資於資產所有者，他們通常槓桿極高，而且企業管治水平普

遍欠佳。我們會投資在這些企業的供應商，因為供應商可受惠於基建開支或工業活動增長，他們

是資本回報率較高的市場龍頭，並且在不同周期中均能贏得市佔率。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

