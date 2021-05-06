《投資新視野－鄧嘉南》中國債券：迅速增長和具策略性的資產類別

《投資新視野》中國債券市場涵蓋龐大而日益多元化的投資機會，可為投資者提供資產配置

的優勢及回報潛力。隨著國內推行多項金融市場改革，便利外國投資者的市場准入，帶動了資產

配置上升。富時羅素（ＦＴＳＥ Ｒｕｓｓｅｌｌ）早前宣布，將於今年１１月開始，在未來３

６個月把中國政府債券納入富時世界政府債券指數，可望帶來約１３００億美元的被動資金流入

，令這個資產類別進一步成為市場主流。

在２０２０年，流入在岸中國債券市場的資金增加１８４０億美元的新高，令截至２０２１

年２月的總金額達到逾３﹒５萬億元人民幣或５５００億美元。市場高速增長，但這金額只佔中

國在岸債券市場總值約３％，所以投資中國的資金佔全球債券投資組合的比重仍然相對偏低。不

過，隨著外國投資者對這個資產類別的認識度增加，中國債券佔其投資組合的比重將會上升，加

上在中國債券獲納入多個全球主要債券指數的推動下，資金流入中國債券市場將在未來數年成為

結構性的增長趨勢。

中國債券具有獨特和多元化的特徵。獨特的資產類別意味著在一個均衡的投資組合中，每個

核心組成部份可帶來長期的正風險溢價，而其表現亦獨立於投資組合的其他部分。中國在岸人民

幣和離岸美元債券市場都符合這些標準。在岸人民幣債券的收益普遍高於全球大型同類債券，其

波幅亦與美國國債相若，可提供優秀的風險與回報水平。

由於中國信貸質素良好，加強在岸人民幣債券的防守特性，因此相比新興市場政府債券，中

國政府債券的表現較類似已發展市場政府債券，這從主要評級機構給予中國的主權信貸評級可見

一斑。同時，人民幣對美元的現貨價波幅亦偏低。

雖然多元分散是的重要的投資法則，但難以實踐。中國債券市場對主要風險資產類別則有偏

低的相關性，本土因素對中國經濟增長和通脹動態的影響程度較大，反觀不少較小型的市場則較

受全球趨勢所影響。低相關性表示持有中國債券配置有助減少整體投資組合的波幅，增加潛在回

報，從而提升投資組合的風險與回報水平。

中國在岸人民幣市場現已成為全球第二大債券市場，債券總值從２０１０年初的２﹒７萬億

美元，增加至２０２０年９月的１７萬億美元。隨著更多借款人轉向債券市場作融資，將有助進

一步深化中國資本市場。以佔名義國內生產總值的比例計算，中國的未償還債務證券所佔的比重

仍然遠低於美國、日本和英國，因此這個市場仍有可觀的增長空間。

隨著流入中國債券市場的資金不斷增加，投資者資產配置的上升趨勢可望持續。中國的市場

改革及主要基準指數的納入會成為這結構性趨勢的利好因素。而中國債券本身具備吸引的收益率

、與主要風險資產類別的相關性偏低以及良好的信貸質素，將會進一步吸引投資者注意。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》

