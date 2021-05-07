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07/05/2021 13:17

《缸邊麗評－熊麗萍》疫情緩和鋼產品需求大幅增加，鋼企可留意

　　《缸邊麗評》筆者今年推介的集裝箱航運股總算有交待，海豐國際（０１３０８）、中遠海
控（０１９１９）已超越目標價，經濟好轉及運費上升仍可支持股價向上，但宜轉採審慎策略，
提防高位有配股集資，令股價有短線調整，與航運股有相近利好因素的鋼鐵股，在供求差距擴大
的支持下，相關股份股價料仍未見頂。
　
　　內地推動減排措施，對於不利環保的鋼鐵行業發展理應受壓，但中央政府這一輪的環保要求
嚴厲，既不批准新增產能，而鋼鐵企業在產能置換的要求甚高，所有鋼鐵冶煉項目涉及改建、大
修或更換設施，均常滿足先進工藝裝備水平，污染物排放要達到超低排放水平，實現綠色化及智
能化發展，雖然政府對上述新要求也給予支持政策，但只有中大型企業才能有資金及規模繼續投
產，加上沒有新增產能投入，而在改建、置換設備期間難免減低產能，令整體鋼鐵產品供應出現
不增反減現象。
　
　　在需求方面，隨著疫情逐步行緩，市場對各項用品、消費品，與及各項建設投資增加，對鋼
產品需求大幅增加，估計供應減少而需求的情況持續，兩者的差距料進一步擴闊，鋼鐵產品價格
提升，有助企業盈利增長。
　
　　根據中國鋼鐵工業協會公布，於４月中旬，全國七大區域鋼材產品較３月份中旬全部下降，
華南地區減幅為５﹒９％，為最大減幅區域，亦顯示未來鋼鐵產品供應緊張情況。雖然政府已於
本月開始對生鐵、粗鋼及再生鋼鐵原料實行零進口關稅，同時為減低出口量，對個別鋼鐵產品高
出口稅率，希望增加相關產品在內地市場的供應量。
　
　　由於當中涉及的出口產品不多，只集中在熱軋板及中厚板等，因此，對增加供應的助不大，
整體企業改造及提升環保及技術水平，令供應難以提升，而需求仍在上升階段，可以預期鋼鐵價
格仍未見頂。銅鐵股股價料仍有上升潛力，筆者唯一較關注的是鐵礦石價格急升問題，內地鐵礦
石期貨價格上升至每噸１２００元歷史高位，而中澳緊張關係令鐵礦石供應受限制，由於現時鋼
鐵產品供不應求，鋼鐵企業的議價力仍高，暫不會對毛利率構成壓力，馬鋼（００３２３）、鞍
鋼（００３４７）股值仍合理，仍可吼位買入。
　
　　基本面較弱的重慶鋼鐵（０１０５３），股價在４月以來上升１﹒７倍，其中部分原因是過
去股價遠落後於馬鞍及鞍鋼，集團去年完成重組，由寶武集團收購並成為大股東，有望受惠於新
大股東的管理及業務協同效益，若要博重組後業務增長空間，未來有望派息，進取策略則可考慮
吸納重慶鋼鐵。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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