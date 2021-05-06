《投資心得－潘鐵珊》中教控股受惠收購合作，提升國際教育能力

《投資心得》中教控股（００８３９）繼續有增長勢頭，截至今年２月２８日止的半年業績

，錄得收入１８﹒２億元人民幣，比去年同期增３８﹒６％，是由於現有學校學生人數及學費增

加。而集團擁有人應佔經調整純利達７﹒４億元人民幣，同比增長５０﹒２％。而集團具備多項

競爭優勢，看好中長線表現。



＊收購合作可配合中國留學生的需求＊



集團積極建設新校區，有計劃於大灣區作併購及擴建校園等的進一步發展，包括與肇慶新區

政府簽訂協議，以１５００畝的用地建立一個可容納約３００００名學生的新大學校區，預期首

期將於２０２１年秋季投入使用。相信透過受惠大灣區的經濟發展，能使集團在入學人數及業務

上有持續的增長。在國際教育方面，收購國王學院及與里士滿大學建立合作關係以提供全球教育

資源，提升集團的國際教育能力，以配合中國留學生的需求。

集團所具備的多項競爭優勢，最明顯的是在國內的規模，能有效將教育資源整合，帶來良好

的協同效應。集團有跟超過４００家企業的穩健關係，使畢業生擁高就業率，令集團從中國民辦

大學和學院中脫穎而出；而學校的實踐課程令畢業生實現理想的就業成績，集團強調實用技能與

知識教育並重，加上職場模擬培訓，切實提高畢業生的就業能力。作為亞洲數一數二的上市教育

機構，相信亦能提高投資價值及品牌知名度。



＊可考慮現價買入，上望２２元＊



目前，國內有超過７００間私立高等教育院校以及數千所私立職業學校，多為獨立擁有及經

營，故擁有權及經營權因而較為分散。所以看好集團在未來仍有大量併購機會及潛力以提升學校

教育質素以致其業務增長。可考慮於現價買入，上望２２元，跌穿１６﹒８０元止蝕。《香港股

票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

