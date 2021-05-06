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即市新聞

06/05/2021 09:05

《思前想後－郭思治》港股２７５０５點最關鍵，未失守問題仍不大

　　《思前想後》踏進５月份後，港股承接４月底之弱勢，市勢於首個交易日（３日）已大幅急
跌，恆指是由早市之高位２８６４８點跌至２８２５６點方漸見喘定，即是說，大市繼跌穿５０
天線（約２８９８３點），１０天線（約２８８３５點）及２０天線（約２８８２９點）之後，
再進一步跌穿１００天線（約２８５６６點），單從技術上看，整個大市該已進入反覆續試底之
弱態，而所指的「底」，暫該為３月２５日之低位２７５０５點，此據點之支持相當重要，因一
旦失守，即表示自２月１８日高位３１１８３點開始之中期調整仍在延續中，當然，一日２７５
０５點之支持仍未失守，問題仍不算大。

＊自３月低位反彈千八點不算小＊
　
　　不妨拉闊一點看，港股自２月１８日高位３１１８３點開始之中期調整，暫見喘定於３月
２５日之低位２７５０５點，即恆指共回調３６７８點，而自３月２５日低位開始之反彈，暫該
受制於４月２９日之高位２９４０５點，即恆指已反彈１８１４點，相對跌幅為３６７８點計，
即大市已反彈跌幅之４９﹒３０％。單從技術上看，反彈之幅度已不算小，該已符合所需，加上
在整個反彈潮之成交金額一直萎縮，故一旦買盤退減及沽壓湧現，大市已可出現明顯反覆及急回
。自４月２９日高位２９４０５點開始之急回，至５月３日低位２８２５６點止計，在短短３個
交易日內，恆指已急回１１４９點，由於跌勢略偏促，故市勢該會稍作後抽，惟大勢則仍略偏淡


＊八大重磅股佔恆指比重５３％＊
　
　　傳統而言有五窮之說法，惟由於大市已跌在前，故只要沽壓不主動，即使市勢再稍見反覆
，但相信跌幅亦有限，只是在交投持續低迷下，一旦有較偏淡的消息或事件出現，大市已可作較
明顯之回落，故目前最重要的是留意個人持貨之能力及能耐，至於持貨仍較輕者當然不需太擔心
。股份走勢方面，最重要的當然係首８隻重磅恆指成分股之表現，騰訊（００７００）佔恆指比
重達１０％，友邦（１２９９）佔１０％，匯控（００００５）佔７﹒８０％，建行
（００９３９）佔５﹒５２％，港交所（００３８８）佔５﹒０１％，阿里巴巴（０９９８８）
佔５％，美團點評（０３６９０）佔５％，另平保（０２３１８）佔４﹒６３％，單是上述８隻
重磅成分股在恆指內之比重已佔達５２﹒９６％，故後市之表現如何，當需視乎上述８隻股份之
走勢會如何。
　　再者，目前大市之成交金額持續低迷，故即使偶見抽升，但礙於動力不配，故可能仍只屬「
有波幅而冇升幅，有反彈而冇大升」之後抽市而已。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》
（本欄逢周四刊出）

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