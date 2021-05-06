《輪證高清－孫明哲》窩輪ｖｓ牛熊證，現時應如何選擇？

《輪證高清》經常都有投資者問到究竟何時利用窩輪，何時利用牛熊證去作部署？選擇投資

工具首要考慮是產品的風險及潛在回報，投資者可根據當時的市況選擇合適的產品，事實上，本

欄於２月亦探討過這個問題，當時發現牛熊證是較合適的產品。現時是否又是相同的答案呢？

近日大市變動不大，波幅跟隨回落，跌至近期的低位，連帶窩輪價格亦下跌，槓桿因而上升

，投資者現時比較窩輪及牛熊證的槓桿（即潛在回報），會發現窩輪相對較吸引，以阿里

（０９９８８）產品為例，阿里牛５５３１５收回價２００﹒１８元，距離正股價有約１０％差

距，槓桿約８倍，另外，阿里購１３２２８，行使價２４３﹒０８元，７月到期，屬中期輕微價

外證，是合適市況的條款，提供約１０倍的實際槓桿，較上述牛證高，而且沒有收回風險，或是

現時較合適的選擇。當然，投資者可利用收回價更近的牛熊證換取更高槓桿，但同時亦會增加收

回風險，因此投資者要衡量產品的風險及潛在回報，選擇合適自身策略及風險承受程度的產品。

投資者現時選擇窩輪時，亦不能單以槓桿為考量，始終波幅仍然有繼續下調的風險，選擇時

宜留意留意中長年期、貼價至輕微價外、低街貨的產品，以減低引伸波幅對輪價的影響，可利用

高盛認股證牛熊證網站上新增的個股波幅走勢圖了解波幅的變化，以便訂立更合適的策略。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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