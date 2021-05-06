【新冠疫苗】菲國總統就接種未獲批國藥疫苗致歉，促中方收回疫苗

《經濟通通訊社６日專訊》菲律賓總統杜特爾特周一（３日）接種國藥疫苗，不過當地仍未

批准使用中國國藥新冠疫苗，杜特爾今日為此向公眾致歉。杜特爾特指是醫生建議接種，已要求

中國收回已捐贈的一千劑國藥疫苗，又指日後中方只需要向菲律賓提供經當局批准使用的科興疫

苗。

當地傳媒引述杜特爾特指，國藥仍未獲得當局批准，可能有多種副作用，呼籲民眾不要跟隨

接種，否則是很危險。杜特爾特周一由衞生部長為他接種國藥疫苗，引起爭議，外界批評是違法

，向公眾傳遞錯誤訊息。（ｊｔ）

