《經濟通通訊社６日專訊》菲律賓總統杜特爾特周一（３日）接種國藥疫苗，不過當地仍未
批准使用中國國藥新冠疫苗，杜特爾今日為此向公眾致歉。杜特爾特指是醫生建議接種，已要求
中國收回已捐贈的一千劑國藥疫苗，又指日後中方只需要向菲律賓提供經當局批准使用的科興疫
苗。
當地傳媒引述杜特爾特指，國藥仍未獲得當局批准，可能有多種副作用，呼籲民眾不要跟隨
接種，否則是很危險。杜特爾特周一由衞生部長為他接種國藥疫苗，引起爭議，外界批評是違法
，向公眾傳遞錯誤訊息。（ｊｔ）
06/05/2021 15:26
【新冠疫苗】菲國總統就接種未獲批國藥疫苗致歉，促中方收回疫苗
《經濟通通訊社６日專訊》菲律賓總統杜特爾特周一（３日）接種國藥疫苗，不過當地仍未
批准使用中國國藥新冠疫苗，杜特爾今日為此向公眾致歉。杜特爾特指是醫生建議接種，已要求
中國收回已捐贈的一千劑國藥疫苗，又指日後中方只需要向菲律賓提供經當局批准使用的科興疫
苗。
當地傳媒引述杜特爾特指，國藥仍未獲得當局批准，可能有多種副作用，呼籲民眾不要跟隨
接種，否則是很危險。杜特爾特周一由衞生部長為他接種國藥疫苗，引起爭議，外界批評是違法
，向公眾傳遞錯誤訊息。（ｊｔ）
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