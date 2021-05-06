【大國博弈】美駐華使館復辦留學簽證，微博上載小狗視頻遭斥急刪

《經濟通通訊社６日專訊》美國國務院網站上月２６日宣布，持有Ｆ╱Ｍ簽證的中國留學生

從今年秋季學期起（８月１日後），將不再受「赴美禁令」影響，可直接從中國飛往美國，無須

在第三國停留至少１４天後再進入美國。與此同時，美國駐華使領館本周起亦恢復學生簽證申請

。中美兩國時隔近一年半終可重啟人員來往，本是好事一樁，但美國大使館簽證處周三（５日）

的一則微博發帖，再在網絡間引發一場不大不小的外交風暴。

美國大使館簽證處昨日在微博發帖對中國學生喊話，促他們在拜登政府放寬限制後不要再等

了，趕快準備起來。這篇中文微博帖子配上了一條視頻，一只興奮的小狗試圖翻越安全門，並配

以文字：「春暖花開，你們是不是像這隻狗一樣，迫不及待想出去玩耍了呢？」這篇貼文隨後遭

到一些微博用戶的怒斥，認為比喻不當，甚至是「公然的種族主義」，隨後帖文被刪除了。

在美國駐華使館刪帖後不久，《環球時報》總編輯胡錫進評價稱，「太逗了，帝國主義看大

事不妙，就這樣夾着尾巴逃跑了。」

狗在中美文化中的形象差異巨大。在美國，狗是很多家庭的重要成員，關於狗的描述也以褒

義居多。相反，中國文化雖然亦認同狗是忠誠的動物，但關於狗的詞匯多屬貶義，例如狗嘴吐不

出象牙、走狗等。（ｗｌ）

