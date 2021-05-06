【人行操作】五一假期過後人行續開展１百億逆回購，淨回籠４百億

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

「五一」長假過後，公開市場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。人

行已連續４６天開展１００億元的逆回購，且是第１１５日進行逆回購。（ａｃ）

