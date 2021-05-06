《經濟通通訊社６日專訊》國家發改委今早宣布，基於澳洲聯邦政府當前對中澳合作所持態
度，發改委決定自即日起，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。發改委指出，澳洲政
府某些人士基於冷戰思維和意識形態偏見，推出了一系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。
中澳關係持續轉差，澳洲外長上月根據新修訂的《外交關係法》，否決兩份由維多利亞州與
中國簽署的「一帶一路」合作協議，此外澳洲國防部長達頓曾向傳媒透露，澳洲政府正在考慮強
制要求中資企業嵐橋集團出售達爾文港的９９年租賃權。（ｅｙ）
06/05/2021 10:40
【大國博弈】中澳加速脫勾，發改委叫停兩國戰略經濟對話活動
《經濟通通訊社６日專訊》國家發改委今早宣布，基於澳洲聯邦政府當前對中澳合作所持態
度，發改委決定自即日起，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。發改委指出，澳洲政
府某些人士基於冷戰思維和意識形態偏見，推出了一系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。
中澳關係持續轉差，澳洲外長上月根據新修訂的《外交關係法》，否決兩份由維多利亞州與
中國簽署的「一帶一路」合作協議，此外澳洲國防部長達頓曾向傳媒透露，澳洲政府正在考慮強
制要求中資企業嵐橋集團出售達爾文港的９９年租賃權。（ｅｙ）
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