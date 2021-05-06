【大國博弈】新西蘭宣布中國在新疆嚴重侵犯人權，中方堅決反對

《經濟通通訊社６日專訊》新西蘭議會周三（５日）一致通過一項決議，對中國在新疆地區

嚴重侵犯維吾爾人人權問題表達關切。新西蘭沒有把中國在新疆的行為定性為「種族滅絕」，該

國外長稱有關指控嚴重，要在嚴格評估後才能作出法律判定。

中國駐新西蘭大使館發表聲明，指新西蘭議會不顧中方嚴正立場，罔顧事實真相，執意通過

涉疆動議，無理指責中方違反人權。使館指，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關

系基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。（ｅｙ）

