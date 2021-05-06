《經濟通通訊社６日專訊》國家發改委今早宣布，基於澳洲聯邦政府當前對中澳合作所持態
度，即日起無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。
澳洲貿易部長提恩發表聲明指，對中國發改委做出的決定感到失望，強調戰略經濟對話是兩
國之間的一個重要論壇，可解決與雙方經濟夥伴關係有關的問題，澳方仍然對兩國舉行戰略經濟
對話並進行部長級接觸持開放態度。（ｅｙ）
06/05/2021 13:55
【大國博弈】澳洲貿易部長對中國暫停戰略經濟對話感失望
《經濟通通訊社６日專訊》國家發改委今早宣布，基於澳洲聯邦政府當前對中澳合作所持態
度，即日起無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。
澳洲貿易部長提恩發表聲明指，對中國發改委做出的決定感到失望，強調戰略經濟對話是兩
國之間的一個重要論壇，可解決與雙方經濟夥伴關係有關的問題，澳方仍然對兩國舉行戰略經濟
對話並進行部長級接觸持開放態度。（ｅｙ）
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