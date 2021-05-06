【數據前瞻】機構料中國４月出口增速回調至２４﹒１％進口續高增

《經濟通通訊社６日專訊》中國海關將於明日（７日）公布４月進出口數據。據《路透》綜

合逾２０家機構預測中值顯示，全球經濟持續復甦令外需繼續走強，以美元計，中國４月出口同

比增速雖小幅回調至２４﹒１％（３月同比增３０﹒６％），但仍維持高位；國際大宗商品價格

延續上漲勢頭，加之低基數因素助推，４月進口同比將繼續高增至４２﹒５％（３月同比增

３８﹒１％），貿易順差擴大至２８１億美元（３月為１３８億美元）。

國泰君安宏觀團隊稱，從基本面看，４月美國、歐盟等主要經濟體製造業ＰＭＩ延續高景氣

，海外經濟動能前四個月仍然較強，外需仍保持平穩。交通銀行金融研究中心報告指出，４月國

際航運活躍度較高，前三周波羅的海乾散貨指數達２７８８點，環比增幅達３６﹒３％，但原油

運輸指數回落至６０４點，環比降幅達１４﹒９％。

進口方面，機構認為，大宗商品價格上升帶來進口額增長，全球主要經濟體生產和出口能力

趨於恢復，加工貿易保持高增速。此外，高頻數據顯示中國經濟仍在修復，大宗商品價格維持高

位，部分企業增加資本支出、補充中間品庫存。預計進口將維持高增速。

展望未來，招商證券宏觀團隊謝亞軒等分析，防疫用品可能持續保持景氣度，而全球擴張性

政策和房地產周期將繼續帶動傳統商品和房地產下游商品出口。綜合預測中國出口將保持高速增

長，但環比受疫情、美國加稅等影響走弱。（ｗｌ）

