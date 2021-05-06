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06/05/2021 17:36

【人行操作】４月開展１５００億ＭＬＦ，淨歸還１７８億ＰＳＬ

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，４月對金融機構開展中期借貸便利操作
（ＭＬＦ）共１５００億元（人民幣．下同），期限１年，利率為２﹒９５％。期末中期借貸便
利餘額為５﹒４萬億元。當月，人行未對金融機構開展常備借貸便利（ＳＬＦ）操作。期末常備
借貸便利餘額為０億元。
　　此外，４月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨歸還抵押補充貸款
（ＰＳＬ）１７８億元。期末抵押補充貸款餘額為３１７６２億元。（ｗｌ）

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