【ＦＯＣＵＳ】馬斯克貝索斯同迎高光，太空秩序話語之爭響序曲

【ＦＯＣＵＳ】變種病毒連日佔據全球頭條，原來另邊廂，太空競逐正迎來多個標誌性事件

：中俄宣布共建國際月球科研站；中國成功發射「天宮」空間站核心艙「天和」；「太空狂人」

馬斯克旗下ＳｐａｃｅＸ成功著陸星艦原型機；億萬富翁貝索斯旗下Ｂｌｕｅ

Ｏｒｉｇｉｎ宣布７月２０日啟航首趟太空商業旅行……



＊星艦首度成功著陸，太空旅行７月啟航＊



馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）、貝索斯（Ｊｅｆｆ Ｂｅｚｏｓ）這對商業太空競爭死對

頭，周四（６日）同迎來高光時刻。其中，ＳｐａｃｅＸ在經歷早前４次失敗後，終於成功實現

星艦原型機「ＳＮ１５」首度完整垂直著陸，意味馬斯克２０２４年將人類送上火星的計劃取得

關鍵突破。

對手馬斯克風光無限，貝索斯自然不甘落後。Ｂｌｕｅ Ｏｒｉｇｉｎ經過６年多研發的太

空旅行火箭「新謝帕德號（Ｎｅｗ Ｓｈｅｐａｒｄ）」，宣布將於７月２０日（阿波羅

１１號登月５２周年紀念日）首航，並啟動座位拍賣。

兩人同有大動作極具象徵意義，因當地時間５日，正好是美國首個載人航天計劃「水星－紅

石３」發射６０周年紀念日。ＮＡＳＡ特別發推指，全美公司都在開發從「火星種植植物」到「

改善空中交通」等各種創新技術，以增強美國執行太空飛行任務的能力。



＊風水輪流轉，中國發射空間站核心艙＊



而在中國，繼「嫦娥五號」去年底帶回月球樣本、「天問一號」２月抵達火星軌道後，最具

雄心的太空計劃再邁里程碑式一步－－「天宮」空間站核心艙「天和」，近日成功由長征五號Ｂ

火箭運載升空。

倘若此載人空間站如期於明年底建成並投入使用，無疑相當於大打美國前總統奧巴馬一巴。

其２０１１年４月簽署「沃爾夫條款（Ｗｏｌｆ Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ）」，禁止

ＮＡＳＡ與中國就任何科研活動交流及合作，將中國拒於現有的唯一空間站ＩＳＳ（國際空間站

）大門之外。不過風水輪流轉，１９９８年啟用的ＩＳＳ正面臨嚴重老化，重要合作方俄羅斯已

放言４年後退出，並預言大量零件屆時將雪崩般損壞。

美俄或於ＩＳＳ分道揚鑣，中俄就簽署備忘錄擬聯手建造月球科研站，預計２０３０年前在

月球南極建成基本型。而ＮＡＳＡ就擬借２０２４年「阿提密斯」重返月球計劃同在月球南極建

立大本營（Ａｒｔｅｍｉｓ Ｂａｓｅ Ｃａｍｐ）。



＊五角大樓宣稱密切追踪長征火箭殘骸＊



中美各自太空動作頻頻，加上美國國家情報委員會預言，中國到２０４０年將成為美國在太

空領域最強大的對手，令「Ｋｅｓｓｌｅｒ Ｓｙｎｄｒｏｍｅ（即當近地軌道的飛行物密度達

到一定程度時，或導致意外碰撞的連鎖災難反應）」的假設，愈來愈成為擔憂。

而五角大樓最新高調宣稱密切追踪中國長征５Ｂ火箭殘骸，白宮發言人同指「確保外太空活

動安全、穩定、受保障以及長遠可持續是所有國家的共同責任」，會否是美國爭奪「太空秩序」

話語權的序曲？拭目以待。

