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即市新聞

07/05/2021 16:17

《陸言堂－陳永陸》各國加強基建刺激經濟，資源股仍有上升空間

　　《陸言堂》Ａ股雖然復市，不過似乎對港股沒大太大的刺激性，恆指仍然未能脫離１００天
平均線至５０天平均線之間上落的格局。
　
　　內地政策近日仍然有很多不明朗的地方，當中包括一眾科網股會否因反壟斷法受罰，而涉及
的金額又是否如阿里巴巴（０９９８８）一樣？又或者大家原本憧憬拜登政府會取消特朗普政府
頒布限制美國投資部分中資公司的措施，不過似乎事與願違，因為消息指華府官員仍在就前總統
特朗普對中國涉軍企業的投資禁令進行初步討論，當中包括中國三大電訊商，這亦令中港股市的
科技股受壓，並影響港股的上升動力。
　
　　不過，幸好的仍然是一眾科技股已由高位調整不多，再跌的空間十分有限，同時市場的流動
性不缺，加上傳統股尤其是資源股有明顯的追捧，尤其是一眾鋼鐵、煤炭等價格近日顯著上升，
而且似乎只是剛出現突破，在各國都要通過基建去刺激經濟下，一眾資源股絕對仍然有上升的空
間與動力，同時亦會為港股帶來支持的作用。
　
＊醫思健康業務迅速復甦＊
　
　　另外，個別股份可以留意醫思健康（０２１３８），集團最近剛引入鄭志剛及Ａｓｐｅｘ
Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ為策略性股東，而今次籌集到的２﹒３１億港元，集團將利用所得，繼
續進行收併購項目，加速醫療地產化策略、引入策略性物業與房地產資源，並提升中港兩地巿場
的布局，以及深化健康醫療服務與地產跨板塊合作。
　
　　受到以上消息的刺激，醫思健康股價在過去半個月顯著上升，不過受鄭志剛及Ａｓｐｅｘ
Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ看中的原因，應該是市場對美容服務的接受程度日益提高，其中中國醫
學美容服務市場有望到２０２４年時，較現時上升一倍，同時醫思健康由於正加速在大灣區發展
，將會成為市場一大受惠者。
　
　　而且，集團早前亦將名字改為醫思健康，這反映集團希望成為亞洲領先的一站式醫療服務供
應商，以及集團一直強調２０２５年整體收入要較現在翻３倍，要達到６０億元的決心。
　
　　事實上，不少企業受到疫情影響，業務無法回復，不過醫思健康似乎不受影響，業務迅速復
甦的同時，如果跨境旅行檢疫限制在短期內進一步放寬，有望成為集團業績的迎催化劑。
　
　　由於現時醫思健康的預期市盈率只有２８倍，遠低於內地醫美股的估值，加上以其成交及估
值計算，加入成為港股通只是時間問題，一旦「北水」可以認購，將會為股價帶來新的推動力，
現價仍然值得收集。《獨立股評人　陳永陸》

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