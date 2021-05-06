【新冠肺炎】荃威花園Ｒ座４６０人完成強檢，全部結果陰性

《經濟通通訊社６日專訊》香港政府完成荃灣荃威花園Ｒ座的強制檢測，全部檢測結果為陰

性。

港府表示，荃威花園Ｒ座約４６０名居民接受檢測，由於早前大廈有一名４４歲菲傭完成酒

店檢疫後確診帶有變種病毒，政府在星期二晚宣布圍封Ｒ座做強制檢測，全幢大廈的居民已撤離

到檢疫中心，接受２１日強制檢疫。（ｃｌ）

