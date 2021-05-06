【新冠肺炎】截至周二逾２０萬外傭接受強檢，勞工處提醒盡快強檢

《經濟通通訊社６日專訊》勞工處今日提醒外籍家庭傭工（外傭）盡快進行２０１９冠狀病

毒病檢測，為避免須於周末長時間輪候，鼓勵外傭盡可能於今日（６日）及明日（７日）接受檢

測，呼籲僱主容許其外傭於平日接受檢測。。

政府於４月３０日宣布要求全港所有尚未完成接種２０１９冠狀病毒病疫苗的外傭須於５月

９日或之前接受強制檢測。社區檢測中心和流動採樣站於５月１－４日期間已為超過２０﹒１萬

名外傭採樣。截至５月４日，超過１３萬名外傭已預約於５月５－９日在檢測中心接種疫苗。（

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