【新冠肺炎】澳門已接種１１﹒１萬劑疫苗，接種人數近７﹒３萬

《經濟通通訊社６日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至昨（５）日下午

４時，累計已接種新冠疫苗劑數為１１０９５２劑，已接種人數共有７２８７９人，其中已接種

１劑有３４６６６人，已完成接種２劑有３８２１３人。

另外，在過去２４小時，衞生局接獲９宗不良事件通報，包括０宗嚴重不良事件，９宗輕微

不良事件；由開始接種疫苗至今，累計５０７宗不良事件通報，包括２宗嚴重不良事件，５０５

宗輕微不良事件。（ｃｌ）

