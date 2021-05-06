《經濟通通訊社６日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至昨（５）日下午
４時，累計已接種新冠疫苗劑數為１１０９５２劑，已接種人數共有７２８７９人，其中已接種
１劑有３４６６６人，已完成接種２劑有３８２１３人。
另外，在過去２４小時，衞生局接獲９宗不良事件通報，包括０宗嚴重不良事件，９宗輕微
不良事件；由開始接種疫苗至今，累計５０７宗不良事件通報，包括２宗嚴重不良事件，５０５
宗輕微不良事件。（ｃｌ）
06/05/2021 12:01
【新冠肺炎】澳門已接種１１﹒１萬劑疫苗，接種人數近７﹒３萬
《經濟通通訊社６日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至昨（５）日下午
４時，累計已接種新冠疫苗劑數為１１０９５２劑，已接種人數共有７２８７９人，其中已接種
１劑有３４６６６人，已完成接種２劑有３８２１３人。
另外，在過去２４小時，衞生局接獲９宗不良事件通報，包括０宗嚴重不良事件，９宗輕微
不良事件；由開始接種疫苗至今，累計５０７宗不良事件通報，包括２宗嚴重不良事件，５０５
宗輕微不良事件。（ｃｌ）
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