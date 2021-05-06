《經濟通通訊社６日專訊》立法會討論改善施政的無約束力議案。建制派謝偉俊表示，現屆
政府有一言堂文化，不少司局長私下向他反映「平日不敢或不想表達意見」，以致很多政策有盲
點或不夠貼地。
經民聯梁美芬在會上表示，對食物及衞生局長陳肇始和發展局副局長廖振新回答議員質詢的
表現，感到不滿，認為有官員「當議員的意見無到」。
新民黨葉劉淑儀則表示，特區政府回歸以來最大的缺失，是沒有主動理順香港的憲制秩序，
任由社會一些謬論散播，包括三權分立、錯誤理解公務員政治中立等。（ｃｌ）（ｚｚ）
06/05/2021 12:27
【香港政情】謝偉俊：有局長反映現屆政府有「一言堂」文化
《經濟通通訊社６日專訊》立法會討論改善施政的無約束力議案。建制派謝偉俊表示，現屆
政府有一言堂文化，不少司局長私下向他反映「平日不敢或不想表達意見」，以致很多政策有盲
點或不夠貼地。
經民聯梁美芬在會上表示，對食物及衞生局長陳肇始和發展局副局長廖振新回答議員質詢的
表現，感到不滿，認為有官員「當議員的意見無到」。
新民黨葉劉淑儀則表示，特區政府回歸以來最大的缺失，是沒有主動理順香港的憲制秩序，
任由社會一些謬論散播，包括三權分立、錯誤理解公務員政治中立等。（ｃｌ）（ｚｚ）
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