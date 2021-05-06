【國安立法】本土組織「光城者」：成員涉嫌違反國安法被捕

《經濟通通訊社６日專訊》本土組織「光城者」今天表示，有成員今早被上門拘捕，被指違

反《港區國安法》，正被警方拘留，已有律師到警署提供協助。消息指，至少有２名「光城者」

成員被捕，涉在網上發布違反國安訊息。

今年１月，「光城者」在旺角及沙田擺設街站，介紹法國大革命等武裝革命的歷史，一度被

警方指涉嫌違反《國安法》，最終警方向６男３女發出違反限聚告票。（ｃｌ）（ｚｚ）

