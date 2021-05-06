  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2021 14:08

【國安立法】本土組織「光城者」：成員涉嫌違反國安法被捕

　　《經濟通通訊社６日專訊》本土組織「光城者」今天表示，有成員今早被上門拘捕，被指違
反《港區國安法》，正被警方拘留，已有律師到警署提供協助。消息指，至少有２名「光城者」
成員被捕，涉在網上發布違反國安訊息。
　　今年１月，「光城者」在旺角及沙田擺設街站，介紹法國大革命等武裝革命的歷史，一度被
警方指涉嫌違反《國安法》，最終警方向６男３女發出違反限聚告票。（ｃｌ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話06/05/2021
【專利幻滅】華府擬棄疫苗專利　黃偉康:疫苗股盈利憧憬幻滅宜沽
財經熱話06/05/2021
傳有意競購Reebok　李寧破頂高見70元　安踏曾升逾3%
滙創新思維06/05/2021
滙豐B2B數碼共享平台　促進中小企交流　創造「機滙」
開市Good Morning06/05/2021
林家亨：中銀香港為本地銀行股首選
財經熱話05/05/2021
【財長放鷹】耶倫加息言論試市場水溫？李偉傑:銀行股現價可部署
FOCUS05/05/2021
【FOCUS】耶倫「失言」?　想多了……
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金