《經濟通通訊社６日專訊》本土組織「光城者」今天表示，有成員今早被上門拘捕，被指違
反《港區國安法》，正被警方拘留，已有律師到警署提供協助。消息指，至少有２名「光城者」
成員被捕，涉在網上發布違反國安訊息。
今年１月，「光城者」在旺角及沙田擺設街站，介紹法國大革命等武裝革命的歷史，一度被
警方指涉嫌違反《國安法》，最終警方向６男３女發出違反限聚告票。（ｃｌ）（ｚｚ）
06/05/2021 14:08
【國安立法】本土組織「光城者」：成員涉嫌違反國安法被捕
《經濟通通訊社６日專訊》本土組織「光城者」今天表示，有成員今早被上門拘捕，被指違
反《港區國安法》，正被警方拘留，已有律師到警署提供協助。消息指，至少有２名「光城者」
成員被捕，涉在網上發布違反國安訊息。
今年１月，「光城者」在旺角及沙田擺設街站，介紹法國大革命等武裝革命的歷史，一度被
警方指涉嫌違反《國安法》，最終警方向６男３女發出違反限聚告票。（ｃｌ）（ｚｚ）
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