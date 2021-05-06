《經濟通通訊社６日專訊》港府完成鰂魚涌康安街１６號康怡花園Ｎ２座強制檢測，截至昨
日下午六時，約４６０名受檢人士接受檢測，強檢行動於今日下午約２時１５分完成，全部受檢
人士的檢測結果均為陰性。
在這次行動中，民政事務總署（包括東區民政事務處）及警務處動員共約４００名人員。（
ｃｌ）
06/05/2021 16:01
【新冠肺炎】康怡花園Ｎ２座完成檢測，全部結果為陰性
《經濟通通訊社６日專訊》港府完成鰂魚涌康安街１６號康怡花園Ｎ２座強制檢測，截至昨
日下午六時，約４６０名受檢人士接受檢測，強檢行動於今日下午約２時１５分完成，全部受檢
人士的檢測結果均為陰性。
在這次行動中，民政事務總署（包括東區民政事務處）及警務處動員共約４００名人員。（
ｃｌ）
|投資解鎖06/05/2021
以小博大，少少本金賺取高過收租既回報？
|FOCUS06/05/2021
【FOCUS】馬斯克貝索斯同迎高光 太空秩序話語之爭響序曲
|財經熱話06/05/2021
【專利幻滅】華府擬棄疫苗專利 黃偉康:疫苗股盈利憧憬幻滅宜沽
|財經熱話06/05/2021
傳有意競購Reebok 李寧破頂高見70元 安踏曾升逾3%
|滙創新思維06/05/2021
滙豐B2B數碼共享平台 促進中小企交流 創造「機滙」
|開市Good Morning06/05/2021
林家亨：中銀香港為本地銀行股首選
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰