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06/05/2021 16:01

【新冠肺炎】康怡花園Ｎ２座完成檢測，全部結果為陰性

　　《經濟通通訊社６日專訊》港府完成鰂魚涌康安街１６號康怡花園Ｎ２座強制檢測，截至昨
日下午六時，約４６０名受檢人士接受檢測，強檢行動於今日下午約２時１５分完成，全部受檢
人士的檢測結果均為陰性。
　　在這次行動中，民政事務總署（包括東區民政事務處）及警務處動員共約４００名人員。（
ｃｌ）

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