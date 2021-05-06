【國安立法】黎智英等３人涉欺詐案，控方申請交由國安法法官審理

《經濟通通訊社６日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英、壹傳媒集團營運總裁兼時

任財務總裁周達權及行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用將軍澳工業邨的地段，３人被控欺詐罪

，今日下午在區域法院答辯。控方申請交由國安法法官審理，法官陳廣池決定將案件押後至今年

底處理相關議題，並暫定案件明年３月開審，預計審期２５天。



＊暫定明年３月開審＊



控方指，由於３名被告中２人涉及《國安法》案件，呈堂證物或涉及《國安法》下賦予警方

搜查和檢取證物的權力，向法庭申請將案件交由《國安法》指定法官審理。不過，黎智英的代表

律師則反對有關做法，指控方不必要地將簡單案件複雜化。



＊法官：不能因舉證困難而將《國安法》延伸＊



不過，法官陳廣池指出，指定法官只會審理國安法罪行以及現行法例中有關危害國家安全的

罪行，但黎智英等被告現時面對的欺詐罪名出自《盜竊罪條例》，表面看來與國安法無關。他表

示，指定法官是處理國家安全相關罪行，不能因控方面對舉證困難而將《國安法》延伸，要求控

辯雙方提交書面陳詞，列出詳細理據。

３名被告涉嫌違反地契使用價值５﹒１６億元將軍澳工業邨的地段，並隱瞞香港科技園公司

，令與黎智英相關的公司獲得租金利益近２０００萬元。（ｃｌ）（ｚｚ）

