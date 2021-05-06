【企業盈喜】包浩斯（００４８３）料全年虧轉賺最多１億元

《經濟通通訊社６日專訊》包浩斯（００４８３）公布，預期截至３月３１日止年度純利介

乎約３０００萬至１億元。去年度則虧損約１﹒７３億元。

該集團指，轉虧為盈主因出售物業收益約４７４０萬元、收取香港及澳門政府抗疫援助金及

補貼合共約２０６０萬元、獲業主臨時租金寬免及提早終止若干租賃等，以及自去年採取成本控

制措拖取得成效。

該集團預期於６月２８日或之前公布業績。（ｗｈ）

