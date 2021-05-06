《經濟通通訊社６日專訊》包浩斯（００４８３）公布，預期截至３月３１日止年度純利介
乎約３０００萬至１億元。去年度則虧損約１﹒７３億元。
該集團指，轉虧為盈主因出售物業收益約４７４０萬元、收取香港及澳門政府抗疫援助金及
補貼合共約２０６０萬元、獲業主臨時租金寬免及提早終止若干租賃等，以及自去年採取成本控
制措拖取得成效。
該集團預期於６月２８日或之前公布業績。（ｗｈ）
06/05/2021 07:53
【企業盈喜】包浩斯（００４８３）料全年虧轉賺最多１億元
《經濟通通訊社６日專訊》包浩斯（００４８３）公布，預期截至３月３１日止年度純利介
乎約３０００萬至１億元。去年度則虧損約１﹒７３億元。
該集團指，轉虧為盈主因出售物業收益約４７４０萬元、收取香港及澳門政府抗疫援助金及
補貼合共約２０６０萬元、獲業主臨時租金寬免及提早終止若干租賃等，以及自去年採取成本控
制措拖取得成效。
該集團預期於６月２８日或之前公布業績。（ｗｈ）
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