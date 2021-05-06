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06/05/2021 07:53

【企業盈喜】芯智控股（０２１６６）首季純利比去年中期純利多

　　《經濟通通訊社６日專訊》芯智控股（０２１６６）公布，截至３月３１日止３個月總收入
及純利分別約２０﹒７５億元及３６００萬元，而截至去年６月３０日止中期總收入及純利分別
約２１﹒２７億元及２９８０萬元。
　　該集團指，總收入及純利大幅增長主因客戶對半導體的需求上升，帶動授權分銷業務及獨立
分銷業務雙雙錄得整體銷售增長。（ｗｈ）

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