【企業盈喜】芯智控股（０２１６６）首季純利比去年中期純利多

《經濟通通訊社６日專訊》芯智控股（０２１６６）公布，截至３月３１日止３個月總收入

及純利分別約２０﹒７５億元及３６００萬元，而截至去年６月３０日止中期總收入及純利分別

約２１﹒２７億元及２９８０萬元。

該集團指，總收入及純利大幅增長主因客戶對半導體的需求上升，帶動授權分銷業務及獨立

分銷業務雙雙錄得整體銷售增長。（ｗｈ）

