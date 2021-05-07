《窩輪匯智－劉嘉輝》買輪最忌默守成規

《窩輪匯智》五一假期過後，北水恢復港股成交顯著回升，惟恆指繼續表現出上落市的走勢

，窄幅波動於兩萬八樓上，藍籌股個別發展，新經濟股所受的沽壓較大，騰訊（０７００）回試

近６００元關口。

不少投資者會形容５月為「五窮月」，即傳統的投資淡季，雖然過往表現不代表未來表現，

不過近日大市牛皮悶局卻已經是鐵一般的事實。觀察到恆指波幅指數近日處於１７％的水平附近

，為今年以來的相對較低位置。

在引伸波幅未明的環境下，將對窩輪投資帶來較大的不確定性。因為當正股維持低波幅上落

的時間，持有輪證不單要付出時間值，假如引伸波幅向下，對輪價的影響更加是雪上加霜。如果

投資者持有的產品年期變得愈來愈短，甚至較逼近到期日的話，以上兩者的影響就會更大。

筆者經常強調窩輪並非「四季皆宜」的產品，一旦相關資產一直「牛皮」不動的話，便應重

新檢視手持產品條款是否已經變得非常短身，並應考慮是否先行止蝕，或是轉碼至較貼價及長年

期的產品，以增加防守性。

是否在引伸波幅低企的環境，就不要用窩輪？當然不是。低引伸波幅情況下，意味投資者能

以較低的價錢買入窩輪，變相買入槓桿較高的產品，因此可以相對較低成本博正股走勢。若其後

正股由「不動」變得「波動」，則有利引伸波幅反彈，將帶動輪價有好表現。

下一批業績股將至，包括京東（０９６１８）、騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）

等陸續公布業績，若投資者以高槓桿的輪證博短線甚至即市操作，行動力上亦宜做到「快、狠、

準」，若正股未能如上述走出大趨勢，甚至是看錯方向的話，要有止蝕的準備，切忌在逆勢下

「死坐」。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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