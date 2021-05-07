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即市新聞

07/05/2021 15:34

《套期保值－蕭猷華》大宗商品價格急升，環球央行陸續「收水」

　　《套期保值》踏入５月，內地大宗熱門商品價格持續攀升，包括工業金屬、煤炭、玻璃、木
材，以至成品油、大豆油、玉米等，逐步突顯內地供需失衡，上游企業受惠原材料價格急升，下
游企業則面對加工成本壓力，叫苦連天。不少大型企業開始啟動漲價模式，應對成本上漲。例如
可口可樂公司、日用品巨頭寶潔也打算提高產品售價。不過，對於中小企業來說，成本上漲除了
侵蝕毛利率之外，有些甚至面對「做也死」、「不做也死」的局面。
　　由於去年受到疫情影響，很多原材料供應停頓，但疫情過後，特別內地經濟迅速復甦，需求
急增，以致供不應求。今年，與居民生活息息相關的物資已明顯上漲，食用油漲價５０％、零食
漲３０％、電器漲２０％、啤酒也漲１０％。
　　通脹威脅不單只在國內出現，全球也面對同樣棘手問題，新興國家例如俄羅斯、土耳其、巴
西，先後加息去對抗通脹，加拿大上月議息會議亦宣布減少買債規模。與此同時，美國財長，前
聯儲局主席耶倫也「口快快」表示不排除要溫和加息。再看看中國吧，２０２１年１月至今，未
曾向過市場增加流動性，上星期更回籠４００億。故此，筆者肯定全球央行將會陸續收緊貨幣政
策。
　　港股方面，科網巨企面對反壟斷整改，高盈利時期已過去。另一方面，雖然環保碳中和政策
有利新能源板塊，但是工業金屬包括銅、鋁、鋼、鈀金等持續急升，影響企業毛利，短期股價難
免受壓。面對通脹來襲，上游資源板塊和銀行股受惠，但股價已上漲不少，高追要小心。
　　筆者預期美國聯儲局收緊貨幣政策的時間將會比預期早，美國財長耶倫上星期「口快快」爆
出不排除加息，美股隨即「跳水」，筆者認為耶倫其實是想給市場心理準備，同時亦為火熱的美
股降溫。筆者預期美股高處不勝寒，短期下跌機會甚高，港股夾在Ａ股與美股之間，短期亦難有
運行。投資者應增加現金。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》

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