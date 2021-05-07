《套期保值－蕭猷華》大宗商品價格急升，環球央行陸續「收水」

《套期保值》踏入５月，內地大宗熱門商品價格持續攀升，包括工業金屬、煤炭、玻璃、木

材，以至成品油、大豆油、玉米等，逐步突顯內地供需失衡，上游企業受惠原材料價格急升，下

游企業則面對加工成本壓力，叫苦連天。不少大型企業開始啟動漲價模式，應對成本上漲。例如

可口可樂公司、日用品巨頭寶潔也打算提高產品售價。不過，對於中小企業來說，成本上漲除了

侵蝕毛利率之外，有些甚至面對「做也死」、「不做也死」的局面。

由於去年受到疫情影響，很多原材料供應停頓，但疫情過後，特別內地經濟迅速復甦，需求

急增，以致供不應求。今年，與居民生活息息相關的物資已明顯上漲，食用油漲價５０％、零食

漲３０％、電器漲２０％、啤酒也漲１０％。

通脹威脅不單只在國內出現，全球也面對同樣棘手問題，新興國家例如俄羅斯、土耳其、巴

西，先後加息去對抗通脹，加拿大上月議息會議亦宣布減少買債規模。與此同時，美國財長，前

聯儲局主席耶倫也「口快快」表示不排除要溫和加息。再看看中國吧，２０２１年１月至今，未

曾向過市場增加流動性，上星期更回籠４００億。故此，筆者肯定全球央行將會陸續收緊貨幣政

策。

港股方面，科網巨企面對反壟斷整改，高盈利時期已過去。另一方面，雖然環保碳中和政策

有利新能源板塊，但是工業金屬包括銅、鋁、鋼、鈀金等持續急升，影響企業毛利，短期股價難

免受壓。面對通脹來襲，上游資源板塊和銀行股受惠，但股價已上漲不少，高追要小心。

筆者預期美國聯儲局收緊貨幣政策的時間將會比預期早，美國財長耶倫上星期「口快快」爆

出不排除加息，美股隨即「跳水」，筆者認為耶倫其實是想給市場心理準備，同時亦為火熱的美

股降溫。筆者預期美股高處不勝寒，短期下跌機會甚高，港股夾在Ａ股與美股之間，短期亦難有

運行。投資者應增加現金。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

