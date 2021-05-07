《缸邊隨筆－石鏡泉》今天八卦蓋茨

《缸邊隨筆》對蓋茨有三個八卦。



（１）蓋茨離婚，有傳有個小三，是位中國女士，消息未證實，不再八了。



（２）蓋茨的投資顧問把蓋茨身家由５﹒４萬億美元，炒至得回８０００億美元，為甚麼會

「蝕」這麼多。



１９８６年微軟於納斯達克上市，他當時持股４５％，如持至今，市值５﹒４萬億美元。



但有錢佬是最無信心的，怕微軟會執笠，於１９９４年聘請了位投資高手邁克爾．拉爾森，

作為家族信託負責人，為減風險，便年年沽出微軟股份，到今時已降至１﹒３７％，沽出所得多

買各式各樣債券、能源、食品、房地產、酒店、鐵路，數十家上市公司，以至與科技股反周期的

股票，結果是這些投資都跑得慢過微軟股價。



＊投資債券 未必是好＊



蓋茨由５﹒４萬億美元的可能財富，跌至８０００億美元，他會否痛心？不知，但這件事告

訴各位，債券，傳統上，認為很穩陣的投資項，未必是杯好茶。



（３）蓋茨基金於２００４年獲得中國ＱＦＩＩ（合格境外機構投資者）資格，初期被授予

額度１億美元，２０１４年提升至４億美元。



由２００４年至今有買有賣，截至２０２１年一季度末，仍持有生益科技、中材科技、衛星

石化等股。合計市值超７億美元，收益不俗。



蓋茨基金也有投資於新能源汽車屬的恩捷股份（全球出貨量最大的鋰電池隔膜供應商）。

２０２０年９月２日恩捷的公布見蓋茨基金獲配約２億元人仔之股，禁售期為６個月，但在恩捷

股份２０２１年首季季報，則未見蓋茨基金出現在十大流通股東之列，可能是已沽出全部或部分

股票，估計單此已可獲利逾億元。



蓋茨這個投資單，是保守有餘，進取不足，這或也就是有錢佬的投資之道，不求大賺，只求

保本。是你杯茶嗎？







＊招行目標價６５﹒５元＊



昨在《午市閒談》視頻中，筆者推介了招商銀行（０３９６８），招行主要在內地經營商業

銀行業務。



招行昨收報６４﹒４元，升１﹒１８％，在各報升的內銀股中，升幅僅次於中信銀行

（００９９８），預期市盈率１２﹒６２％，預期周息率２﹒５３％。



＊首季業績領先內銀＊



今年首季業績，招行表現領先同業，盈利好兼增長穩健。當國有內銀普遍淨利潤按年增幅僅

１﹒５％至２﹒８％時，招行卻錄得１５﹒２％的驕人增幅，賺３２０億元人民幣。



招行的業務收入及財務指標均向好，首季營收按年增１１％，利息及手續費的淨收入分別按

年增８﹒２％及２３﹒３％，而資產質素也持續改善。



＊財富管理業務突出＊



此外，招行的財富管理業務也快速增長，期末管理零售客戶總資產近９﹒６萬億元人民幣，

較上年末增長７﹒３％，按年增長２１﹒７％。



中銀國際認為，招行財富管理業務的優勢對營收的貢獻將持續擴大，故維持「買入」評級；

摩根大通和瑞信則分別予招行目標價８３元及７８元。



技術走勢方面，招行在周綫圖上已試中軸，理論上會彈升上軸６９元位。策略上，投資者可

候６３﹒７元吸納，但毋須急於買入，短期阻力６５﹒５元，目標６５﹒５元；短期支持

６２﹒９元，止蝕６２﹒８元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

