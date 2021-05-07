《專家之言－張穎群》本港銀行體系結餘高企，短息微升幅度仍有限

《專家之言》美國公布３月份貿易赤字增加５﹒６％至７４４億美元，再創紀錄新高，然而

略少過預期７４５億美元，及３月份經修訂後的７０５億美元。由於經濟增長令需求強勁，帶動

進口急劇上升。預期未來經濟增長持續，貿易赤字會繼續創新高。３月份工廠訂單上升

１﹒１％，少過預期升１﹒６％，惟勝上月跌０﹒５％。扣除運輸項目後的訂單上升１﹒７％。

同月耐用品訂單上升０﹒８％，稍勝上月僅升０﹒５％。數據稍差預期，拖累債券息率急挫，１

０年期國債息率跌穿１﹒６厘，低見１﹒５５７厘。

美股曾經造好，道指本周一（３日）最多升３４６點，但財政部長耶倫在一個演講上表示，

目前政府是可以推出更多更大的措施以刺激經濟。為確保經濟不會因此而過熱，可能要輕微上調

利率。言論嚇怕投資者憂慮會提早加息。科技股率先被大幅拋售，拖累納指本周二（４日）最多

曾跌超過４０９點。而道指也跟跌３４７點。雖然事後耶倫再指出，資源的短缺而導致成本或價

格會上升，但相信是短暫的。現時通脤對美國經濟影響輕微，也不足以可以提早加息。同時也說

明，聯儲局是獨立運作，她也不會要求局方加息。最後僅道指可以反彈升收市。



＊經濟增長穩步上，資源短缺欠理想＊



中國官方及財新上周公布多項製造業、服務業及綜合採購經理指數（ＰＭＩ）皆見小幅回落

，但全部仍見企穩在５０以上的擴張區。國內經濟增長仍是鐵一般的事實，但在個別行業中，繼

續有落差的地方。晶片在多個產品製作中，仍佔重要地位，但年內晶片產能極度短缺，以致供不

應求下，更見搶購。個別產品亦因此而需要延遲交貨。成交價格的上升，也造成生產及訂單內的

指數見回落，亦因此而影響到ＰＭＩ的回落。也說明經濟續增長，但數據見回落的原因。

中國政府自家研發的數字人民幣的應用，已日見廣泛使用。自去年１０月開始至今，已有超

過１０個城市成為試點。在五一黃金周假期內，各地方更將數字人民幣的測試步伐加快。更有部

分企業在１月開始，已經嘗試用數字人民幣支付薪金給與員工。而市民只需要下載數字人民幣手

機程式，再選擇已開有戶口的銀行連接以開通錢包。在目前國內的電子支付市場上，以支付寶及

微信佔有率最大，合共佔市場超過９４％的份額。但相信在數字人民幣的使用漸趨成熟，定可佔

一個頗大的份額。

在假期內，人民的國內遊，可見非常熱鬧，也極為火爆。運輸交通工具、酒店、景點的訂購

，皆以倍數增長。可見國內經濟增長正逐步向上。但在數據的顯示下，整體並不是全面。僅有出

口及大型基建項目有稍好的增長。其他的中長期投資，零售銷售等仍未見理想。最近的假期，正

好反映內地自家的零售銷售可以再造多一些，經濟增長亦可借零售銷售再進一步。因此在未來仍

要大力推動自家的零售銷售更上一層樓。



＊網購壟斷遭罰款，企業股價略受壓＊



香港統計處日前公布首季本地生產總值ＧＤＰ按年上升７﹒８％，升幅遠好過預期的３﹒７

％，更終止自２０１９年第三季連續６季負增長的劣勢。主要為出口強勁和私人消費增長理想所

帶動。金管局公布今年首季收入１１６億元，轉虧為盈。主要是海外股票投資有１８８億元投資

收入。香港股票亦有７６億收益，外匯有１２億元。但債券則虧損１６０億元。去年第四季虧損

１１２０億元。而債券的虧損主要是美國預期通脤升溫，帶動息率向上抽升所致。

內地監管局上周公布，已就互聯網企業涉嫌違反壟斷法而遭案調查，當中已有９家被判行政

處罰，騰訊（００７００）罰１５０萬元人民幣，美團點評（０３６９０）罰５０萬元人民幣。

另有其他的阿里健康（００２４１）、滴滴及蘇寧等。投資者未有估計被罰的企業有如此多，更

不曾想到短時間內會如此頻密。也相信短期內仍會繼續維持。令到相關股份再呈弱勢，更拖累恆

指及科技指數再急挫。

昨日（６日）Ａ股市場假後復市，而滬深港通亦會開始。此前本港日成交金額為連續第三日

不足或剛過千億元。但未見資金有大幅流走。現時銀行體系結餘仍然高企，導致息率持續向下。

一個月跌穿０﹒０８厘，低報０﹒０７９２９厘，連跌４日，更創出近１１年新低。短期息率隔

夜及１星期則見輕微上升，惟升幅有限。而近日市場上亦未有大型的公開招股活動。令到資金也

無從發揮。《華盛証券 張穎群》

