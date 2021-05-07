【國安立法】美國國務卿布林肯：美國反對對香港社運人士判刑

《經濟通通訊社７日專訊》美國國務卿布林肯最新在社交媒體表示，美國反對部分社運人士

因參與紀念天安門事件的活動而遭判刑，強調所有因非暴力行使受保障自由權利，而被監禁的人

應被立即獲釋。（ａｌ）（ｚｚ）

