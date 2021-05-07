【全球放水】英央行維持利率不變，放緩購債步伐，升經濟增長預測

《經濟通通訊社７日專訊》英國央行周四（６日）一致決定維持基準利率在０﹒１％不變，

並以大比數決定維持政府債券購買目標在８７５０億元（英鎊．下同）不變，符合市場預期。

不過央行放緩其購債步伐，具體將每周購債規模從４４億降至３４億元，並預計將於今年底

左右結束。

央行又上調經濟增長預測，具體由增長５％上調至７﹒２５％，以反映第三次封鎖帶來的打

擊小於預期，以及財政大臣辛偉誠增加公共支出、延長減稅措施的影響，不過明年增長預期則下

調至５﹒７５％。

央行強調放緩購債步伐並非收緊貨幣政策，亦不代表政策立場的改變，而預計第三季在就業

保護計劃到期時，失業率將僅微升至近５﹒５％。央行亦重申在公共衛生風險下降，財政和貨幣

刺激措施支持下，經濟應在今年內可恢復到疫前水平。

不過央行總裁貝利表示，經濟復甦勢頭將早前預期更強勁，失業率更低，但與疫前的經濟發

展道路相比仍有很大差距。

貝利又強調央行只會在看到某種形式的負面衝擊，才會考慮在明年擴大量化寬鬆政策，一個

明顯的例子是疫情大幅卷土重來，導致嚴重經濟混亂。

至於通脹，他強調通脹預期仍然穩定，相關風險整體平衡。不過辛偉誠致信貝利指，英國經

濟和通脹前景仍不確定，通脹低於目標是由於疫情導致經濟活動急劇下降，而預計通脹將在近期

升至接近目標水平，並在靠近今年底暫時高於目標。

央行副行長布羅德本特表示，估計消費者在疫情期間積蓄超過２０００億元，高於早前預測

１２５０億元，而預計消費者將花掉當中一成，比例是早前預測的兩倍。

即將卸任的首席經濟學家霍爾丹是唯一反對維持購債目標，建議降低購債規模的官員，因為

有明確證據表明經濟正快速增長，家庭和公司支出顯著持續增加，消費者和企業信心反彈。

（ａｌ）

