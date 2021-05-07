【大國博弈】美國商務部長：拜登在中國貿易問題上將保持強硬

《經濟通通訊社７日專訊》美國商務部長雷蒙多周四（６日）在眾議院委員會聽證會上表示

，拜登新政府在執行對華貿易規則上將保持強硬。

他強調美國需要與盟國合作，執行惠及美國工人的規則，包括實體清單和反補貼關稅。鋼鐵

消費行業排除《貿易擴展法》２３２條關稅的過程具挑戰性，但已經改善到約５０日，並且還有

改進空間。

他亦稱商務部致力於解決木材價格飆升的問題，而國家電訊和信息管理局正設法提供更多

５Ｇ頻譜。（ａｌ）

