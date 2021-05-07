《經濟通通訊社７日專訊》美國商務部長雷蒙多周四（６日）在眾議院委員會聽證會上表示
，拜登新政府在執行對華貿易規則上將保持強硬。
他強調美國需要與盟國合作，執行惠及美國工人的規則，包括實體清單和反補貼關稅。鋼鐵
消費行業排除《貿易擴展法》２３２條關稅的過程具挑戰性，但已經改善到約５０日，並且還有
改進空間。
他亦稱商務部致力於解決木材價格飆升的問題，而國家電訊和信息管理局正設法提供更多
５Ｇ頻譜。（ａｌ）
07/05/2021 09:22
【大國博弈】美國商務部長：拜登在中國貿易問題上將保持強硬
《經濟通通訊社７日專訊》美國商務部長雷蒙多周四（６日）在眾議院委員會聽證會上表示
，拜登新政府在執行對華貿易規則上將保持強硬。
他強調美國需要與盟國合作，執行惠及美國工人的規則，包括實體清單和反補貼關稅。鋼鐵
消費行業排除《貿易擴展法》２３２條關稅的過程具挑戰性，但已經改善到約５０日，並且還有
改進空間。
他亦稱商務部致力於解決木材價格飆升的問題，而國家電訊和信息管理局正設法提供更多
５Ｇ頻譜。（ａｌ）
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