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即市新聞

07/05/2021 09:36

【全球放水】聯儲局報告：資產價格存在泡沫，增加金融體系風險

　　《經濟通通訊社７日專訊》聯儲局周四（６日）發表最新半年度金融穩定報告時警告，在美
國經濟走出疫情復甦下，投資者胃納急升，股市不斷上漲，加上互聯網概念驅動投資，對沖基金
加大參與，都構成越來越大的金融體系風險。
　　聯儲局理事布雷納德指出，新報告重申一些長期存在的擔憂，並強調一些新擔憂，密切關注
系統性風險，並確保金融系統的韌性非常重要，
　　報告提到近期股市漲勢迅速逆轉的可能性，而社交媒體已被證明有迅速推高，或推低股價的
能力，另外Ａｒｃｈｅｇｏｓ爆倉導致幾間大型銀行錄得巨虧，反對其風險管理令人擔心。
　　報告直言資產價格可能會下跌，並危及高槓桿的人壽保險公司和對沖基金，貨幣市場基金亦
可能會出現集中回贖，金融市場壓力可能會與新數碼支付系統帶來的潛在風險相互作用。
　　儲局亦警告，果歐洲無法控制疫情，華府計劃提供的支持將不足以抵消負面影響，部分歐洲
金融機構可能會遭受重大信貸損失，繼而影響美國經濟和金融體系，另外新興市場的壓力亦可能
蔓延到美國。
　　儲局又指有必要對貨幣市場基金進行結構性調整，因為這些基金在疫情爆發初期就面臨大量
贖回，讓儲局不得不將他們納入緊急貸款計劃，而他們與流動性轉換相關的脆弱性依然突出，即
基金向投資者提供的套現速度，快過基金的標的資產出售的速度。
　　儲局亦強調通過特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）發行股票的數量增加，表明股票市場投資者
的風險偏好高於歷史水平。
　　報告亦稱商業地產仍是潛在的薄弱領域，特別是疫情期間降低辦公空間需求，而企業和家庭
仍面臨相當大的壓力。（ａｌ）

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