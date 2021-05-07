《經濟通通訊社７日專訊》美國總統拜登周四（６日）表示，２５％至２８％的企業稅稅率
可以幫助為部分急需的投資項目籌資資金，暗示可以接受稅率低其建議水平，即由２１％上調至
２８％。
他重申其提議的項目具迫切需要的，而且可以找到資金支持，由上而下的涓滴效應
（ｔｒｉｃｋｌｅ ｄｏｗｎ）效果不錯，並必須以中產為本建設經濟。
他又指在查爾斯湖與國會共和黨議員會面，討論願意接受支出計劃的規模及優先事項，以判
決可以作出讓步與否。（ａｌ）
07/05/2021 10:03
【全球放水】拜登暗示接受低稅率建議，企業稅率最低２５％
《經濟通通訊社７日專訊》美國總統拜登周四（６日）表示，２５％至２８％的企業稅稅率
可以幫助為部分急需的投資項目籌資資金，暗示可以接受稅率低其建議水平，即由２１％上調至
２８％。
他重申其提議的項目具迫切需要的，而且可以找到資金支持，由上而下的涓滴效應
（ｔｒｉｃｋｌｅ ｄｏｗｎ）效果不錯，並必須以中產為本建設經濟。
他又指在查爾斯湖與國會共和黨議員會面，討論願意接受支出計劃的規模及優先事項，以判
決可以作出讓步與否。（ａｌ）
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