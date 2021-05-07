【基金爆倉】歐洲央行將審查影子銀行貸款，四成銀行掩蓋不良貸款

《經濟通通訊社７日專訊》歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞周四（６日）表示，央行將

檢查銀行向監管較輕的投資基金、專業貸款機構提供的貸款。

監管機構一直擔心影子銀行崛起，即非傳統銀行業實體的放貸，因為他們並未受與主流銀行

同樣的審查，但卻經常從主流銀行借款。

而在Ｇｒｅｅｎｓｉｌｌ和Ａｒｃｈｅｇｏｓ今年出現問題後，該領域受到更嚴格的審查，

因為事件令瑞信等國際投資銀行造成數十億美元損失。

恩瑞亞強調，歐元區監管機構應從這些案件中吸取教訓，未來將關注歐元區銀行如何管理對

金融市場進行槓桿、高度集中押注的實體敞口，並且最擔心銀行自身並不了解他們的投資組合，

故將據其遵守歐洲銀行業管理局指引的情況評估銀行，而在疫情限制放寬後檢查人員可更自由作

檢查。

據指引規定，銀行對影子銀行的敞口超過銀行資本０﹒２５％時必須加總計入，並接受管理

層的風險管控和監督。



＊約四成歐元區銀行試圖掩蓋不良貸款＊



恩瑞亞亦提到約４０％的歐元區銀行無法控制可能因疫情而拖欠的不良貸款，並未能及早識

別哪些貸款不太可能被償還，而他們正寄望情況會好轉，不過強調多數歐元區銀行都妥善處理壞

賬。

而據標普全球評級估計，歐洲最大的５０間銀行撥備約１３５０億美元，以彌補預計將出現

的信貸損失。（ａｌ）

